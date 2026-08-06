В Украине будут по-новому распределять электроэнергию: Шмыгаль раскрыл детали

Будут учитываться сезонные особенности работы энергосистемы.

Кабинет министров принял решение об более эффективном распределении электроэнергии.

Об этом в Telegram-канале сообщил Денис Шмыгаль, первый вице-премьер – министр энергетики. Речь идет, в частности, о том, что перечни критически важных объектов теперь будут формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов.

"Будут учитываться сезонные особенности работы энергосистемы и предельного потребления электрической мощности", – пояснил чиновник.

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По словам Шмыгаля, эти изменения позволят:

более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;

увеличить ее доступный объем для бытовых потребителей;

обеспечить более равномерное распределение между регионами;

повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.

Кроме того, добавил министр, это решение позволит более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины.

Украинские удары по России

Как сообщал УНИАН, ранее энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что если сравнивать уровень защиты энергосистем, то Россия более уязвима, чем Украина.

В то же время он призвал не преувеличивать потери России от украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. По словам Харченко, нынешняя ситуация не свидетельствует о полноценном кризисе с дефицитом нефтепродуктов. Речь идет скорее о логистических трудностях в отдельных регионах.

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