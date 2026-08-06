Часть ракеты SpaceX разбилась о Луну: ученые рассказали, что увидели в телескоп

Часть космического аппарата находилась на орбите Луны около полутора лет, пока не упала на её поверхность.

Столкновение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны на этой неделе подняло облако пыли, изучение которого через телескоп дало ученым ценную информацию о химическом составе поверхности этого участка Луны. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что фрагмент ракеты врезался в Луну со скоростью около 8690 км/ч. Наблюдения проводил большой телескоп Европейской южной обсерватории, расположенный в Чили. После столкновения приборы зафиксировали так называемые спектральные линии – характерные "химические отпечатки", указывающие на наличие газов натрия и лития в огромном пылевом шлейфе от удара.

Как говорится в публикации, эти спектральные сигналы были видны лишь в течение пяти-десяти минут после удара. По оценке астронома Центра космической физики Бостонского университета Карла Шмидта, размеры шлейфа достигали нескольких десятков километров.

Видео дня

Специалисты объясняют, что столкновение произошло вблизи терминатора – границы между освещенной и темной сторонами Луны. Именно благодаря тому, что пылевой шлейф ненадолго был освещён Солнцем, исследователи смогли проанализировать его состав, хотя непосредственно момент удара практически никто не смог увидеть.

По словам Шмидта, натрий, скорее всего, происходит из лунного грунта, тогда как следы лития могли попасть в шлейф с самой ракетной ступени. В то же время он призвал не торопиться с окончательными выводами.

"Это наблюдение прошло не идеально, и это очень приблизительный анализ, но я хотел быстро поделиться результатами, и со временем мы сможем рассказать о них подробнее", – отметил астроном.

Как напоминает издание, ранее ученый Бенджамин Фернандо из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США) заявлял, что подобное столкновение может принести ценные данные для будущих сейсмических исследований Луны и оценки рисков, связанных с искусственным космическим мусором. Это особенно важно с учетом планов NASA по обеспечению долгосрочного присутствия людей на спутнике Земли.

Австралийская астрофизик Сара Уэбб также отметила, что сила удара, вероятно, образовала новый кратер диаметром около 20 метров и глубиной примерно пять метров. По её словам, хотя учёные ожидали появления масштабного пылевого шлейфа, наблюдения оказались сложнее, чем предполагалось.

"Чего мы не ожидали, так это того, насколько сложно будет увидеть этот удар. У нас было несколько телескопов и много людей, наблюдавших за Луной, но никто не получил четких изображений или кадров самого момента столкновения", – рассказала она.

В ближайшие дни NASA с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, а также южнокорейского зонда Pathfinder Lunar Orbiter планируют получить снимки места падения, которые могут показать новый кратер и обломки ракеты.

Исследование космоса

Как писал УНИАН, Титан, крупнейший спутник Сатурна, находится в приливной блокаде: он вращается вокруг планеты и вокруг собственной оси за одинаковое время, поэтому всегда обращён к Сатурну одной и той же стороной. Для наблюдателя это означает, что на одном полушарии Сатурн с кольцами будет неподвижно висеть над горизонтом, а на другом его вообще не видно.

Также мы рассказывали, что ученые с помощью солнечного телескопа Иноуэ на Гавайях получили самые подробные снимки поверхности Солнца в истории. Они зафиксировали новые структуры – похожие на перья узоры и водовороты активности, вызванные нестабильностью намагниченной плазмы, которую раньше не удавалось увидеть так отчетливо.

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