Суд по делу против сотрудников медиаимперии Мердока начался в Лондоне

Суд над фигурантами дела о прослушивании журналистами телефонов британских знаменитостей, политиков и членов королевской семьи начался сегодня в Лондоне.

Как ожидается, процесс, главными обвиняемыми в котором являются помощница британского медиамагната Рупперта Мердока и глава издательства News International Ребекка Брукс, а также бывший главный редактор таблоида News of the World Энди Коулсон, продлится от четырех месяцев до полугода, сообщает РИА «Новости».

Скандал с незаконными методами работы журналистов отдельных британских изданий обострился в начале июля 2011 года, когда выяснилось, что издание News of the World получало незаконный доступ к голосовой почте телефонов тысяч британцев - не только знаменитостей, но, в частности, и жертв преступлений и терактов. Также появилась информация, что журналисты нанимали частных детективов, а также подкупали сотрудников полиции ради получения сенсационной информации. В результате News of the World была закрыта, после чего последовал ряд громких отставок. Со своих постов ушли, в частности, глава Скотланд-ярда сэр Пол Стивенсон и глава издательства News International Брукс.

Помимо Брукс и Коулсона на скамье подсудимых находятся еще шесть человек. Все подсудимые отрицают вину. Ранее, в декабре 2012 года, 22 человека, подавшие гражданские иски к News of the World, урегулировали связанный с прослушиванием спор вне суда с ее издателями.