Турция стоит на пороге очередного военного переворота?

Кандидат от правящей в Турции происламской Партии справедливости и развития (ПСР), глава МИД Абдуллах ГЮЛЬ не набрал необходимых голосов для победы во втором туре президентских выборов, состоявшемся сегодня в парламенте страны, сообщает местное телевидение.

Для победы во втором туре кандидату было необходимо получить конституционное большинство (367 голосов) в 550-местном меджлисе, передает РИА Новости.

А.ГЮЛЬ является основным из трех кандидатов на президентский пост, который пока занимает Ахмет Недждет СЕЗЕР.

В первом туре выборов, состоявшемся 20 августа, А.ГЮЛЬ также не сумел набрать конституционное большинство.

Избрать главу МИД новым президентом Турции, как ожидается, удастся только в третьем туре президентских выборов, намеченном на 28 августа. Тогда для победы требуется простое большинство или 276 голосов. ПСР, которую возглавляет премьер-министр Тайип ЭРДОГАН, имеет в парламенте 341 мандат.

Накануне голосования Т.ЭРДОГАН призвал руководство влиятельной армии не вмешиваться в политику.

"Давайте не вмешивать в политику турецкие вооруженные силы. Если мы это будем делать, то тогда зачем нужны мы (политики)?" - сказал Т.ЭРДОГАН в эфире телекомпании Kanal D в минувший вторник.

Руководство турецкой армии, трижды совершавшей перевороты в стране за последние полвека (1961, 1971 и 1980 годы), неоднократно выражало опасения, что А.ГЮЛЬ или другой представитель происламистов в случае избрания президентом Турции может предпринять конкретные шаги по ее превращению из светского в теократическое государство.

А.ГЮЛЬ и Т.ЭРДОГАН такие опасения называют несостоятельными.