Нужно многое обсудить: Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте такжеМеркель не собирается быть посредником между Трампом и Путиным на саммите G20

«Я с нетерпением жду всех встреч, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Нужно многое обсудить», - написал он.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit#USA