Умер директор скандального портала WikiLeaks

Об этом говорится в сообщении организации в своем микроблоге в Twitter.

"Гэвин Макфейдьен, горячо любимый директор WikiLeaks, сейчас готовится к встрече с Всевышним", - написал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в Twitter.

Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk