The Washington Post: Россия – теперь угроза. И США должны относиться к ней соответственно

Об этом пишет Дэвид Крамер в статье "Россия – теперь угроза. И США должны относиться к ней соответственно", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Следующий президент должен признать, что Россия под руководством Владимира Путина – это авторитарный, клептократический режим, который представляет серьезную угрозу для наших ценностей, интересов и союзников. Мы должны сдерживать и останавливать российскую агрессию, убедив наших союзников по НАТО в том, что мы будем защищать их, выполним гарантии по коллективной обороне, изложенные в Статье 5. Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и стремления соседей России ко вступлению в НАТО или Европейский союз. Мы также должны поддерживать тех, кто живет в России и борется за лучшее, более демократическое будущее.

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Проблема сводится к природе путинского режима. После прихода к власти 17 лет назад (сначала в качестве премьер-министра), своим приказом о применении насилия против российского региона Чечни, Путин продемонстрировал безжалостную готовность сделать все необходимое, чтобы остаться у власти. Он решительно расправляется с любой угрозой – реальной или воображаемой – и неважно, появляется она в России или за рубежом.

Вернувшись на президентский пост в мае 2012 года, после четырех лет на посту премьер-министра, Путин начал жесточайшие ограничения в отношении прав человека в России за последние десятилетия. Критиков, журналистов и деятелей оппозиции регулярно преследовали и арестовывали – даже убивали, как это случилось с Борисом Немцовым всего в нескольких метрах от Кремля в феврале 2015 года.

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В случае Украины, Путин просто не мог смириться с перспективой того, что граждане будут требовать положить конец коррупции и начать более тесное сотрудничество с Западом. Если бы Украина преуспела, это могло бы стать угрожающей альтернативой коррумпированному авторитаризму Путина в России. Поэтому, в конце февраля 2014 года он вторгся в Украину, начав с аннексии Крыма. С тех пор, почти 10 000 украинцев были убиты при попытке защитить свою страну от агрессии Путина. Следующий американский президент должен обеспечить летальную военную помощь, чтобы помочь украинцам защитить себя.

Путин также вмешался, чтобы поддержать жестокого Башара аль-Асада в Сирии, и подавляющее большинство российских военных ударов там было произведено вовсе не по "Исламскому государству". Он угрожает странам, в которых размещена система ПРО НАТО и тем, которые хотят вступить в НАТО или Европейский союз. Чтобы оправдать свой способ правления, он и его пропагандисты демонизируют Соединенные Штаты, увековечивая миф о том, что Соединенные Штаты являются самой большой угрозой для России. Его способ мышления по принципу "кто кого?", требование признания российской сферы влияния, вмешательство в выборы в других странах (даже попытки вмешаться в выборы в США) и поддержка аналогично мыслящих авторитарных лидеров означают, что наши интересы и интересы Путина диаметрально противоположны.

Следующей администрации США следует признать, что характер режима Путина исключает возможность реального партнерства между Соединенными Штатами и Россией и значительно ограничивает сферы взаимодействия. Более тесное сотрудничество этого не изменит (Джордж Буш и Барак Обама пытались, но не смогли), и даже может показаться отчаянием, что Путин использует как слабость с нашей стороны.

Мы должны оставаться верными нашим ценностям и восстановить понятие "связи", дав понять, что если Путин будет ущемлять интересы собственного народа – и своих соседей, то это отрицательно скажется на наших отношениях. Следующая администрация должна более агрессивно обеспечивать выполнение Закона Магнитского за грубые нарушения прав человека и сохранять – даже ужесточать – санкции против России за продолжающееся нарушение суверенитета Украины. И мы должны убедиться в том, что лучший экспорт Путина – коррупция – не загрязняет наш собственный способ ведения бизнеса.