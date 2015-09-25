Российские следователи смонтировали "документальный фильм" об убийстве Немцова - СМИ

Он был смонтирован из кадров десятков видеокамер, зафиксировавших, по версии следствия, подготовку предполагаемых убийц к нападению на оппозиционера и их отход с места преступления, передает "КоммерсантЪ".

О внушительной видеобазе следствия стало известно во время допроса Анзора Губашева, предполагаемого водителя киллера, состоявшегося 17 сентября. В этот день обвиняемый, последовав примеру Заура Дадаева, застрелившего, как считают в СКР, Бориса Немцова, решил отказаться от данных им ранее признательных показаний. Губашев, как ранее Дадаев, сообщил, что признался под пытками и психологическим давлением.

Тогда ведущий допрос следователь и решил продемонстрировать ему видеофильм, наглядно подтверждающий, как полагает СКР, именно первичную, изложенную обоими обвиняемыми еще весной хронологию событий.

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Фильм начинается с последней слежки за Немцовым и его обнаружения участниками заговора — свой последний вечер Борис Немцов, напомним, провел в Bosco Cafe, в котором ужинал с подругой. На съемках, ведущихся с десятка видеокамер, видно, как 27 февраля в период с 22:39 по 22:51 некие мужчины перемещаются по левой стороне Красной площади, курсируя от ГУМа, в котором расположено кафе, до Васильевского спуска и обратно.

По версии следствия, на кадрах были изображены обвиняемые Беслан Шаванов (он погиб при задержании), изначально следивший за Борисом Немцовым, и Анзор Губашев, специально пришедший от припаркованного на Васильевском спуске автомобиля, чтобы помочь подельнику идентифицировать будущую жертву.

40 минут спустя господин Немцов был застрелен в полукилометре от места съемки, на Большом Москворецком мосту. Сам момент покушения в фильме отсутствует, зато на следующих кадрах, снятых возле дома N30 в Трубниковском переулке, видно, как в 0:29 опять же похожие на Беслана Шаванова и Анзора Губашева молодые люди паркуют автомобиль ZAZ Chance и быстрым шагом удаляются.

Утром следующего дня фигуранты дела выходят из дома на Веерной и к полудню появляются в аэропорту Внуково. В этот день они, как утверждает следствие, улетели в Чечню.

Отметим, что показанный Анзору Губашеву видеофильм не способствовал изменению им своих намерений. От показаний он все равно отказался, а на предъявленных ему кадрах никого не опознал.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.