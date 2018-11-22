Кардашьян пожертвовала $0,5 миллиона пострадавшим от пожара в Калифорнии (видео)

Отдельный чек в 100 тысяч долларов получит семья пожарного, чей дом сгорел во время пожара.

Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст пожертвовали полмиллиона долларов пострадавшим от пожара в Калифорнии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что отдельный чек в 100 тысяч долларов получит семья пожарника Михаэля Вилльямса, чей дом сгорел во время пожара. Ким Кардашьян рассказала, что из-за масштабного пожара в Калифорнии она сама была вынуждена эвакуироваться из своего особняка в Малибу, а для тушения огня в ее районе она нанимала частных пожарных.

По последним данным, число погибших из-за мощных лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, возросло до 81 человека, пропавшими без вести считаются свыше 700 человек.

Этот пожар стал самым разрушительным за всю историю Калифорнии. Небольшой городок Парадайс на севере штата осталось в руинах, там огонь уничтожил 9,7 тысячи домов. Около 47 тысяч человек не могут вернуться домой и ночуют в центрах чрезвычайных ситуаций, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях. Вблизи побережья Малибу разрушено почти 500 домов.

В борьбе с огнем задействованы тысячи пожарных, поисковые команды, самолеты и вертолеты. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня. Штат объявлен зоной стихийного бедствия.