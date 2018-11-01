Сестры Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хэллоуин (фото)

Красотки дефилировали на каблуках по одной из улиц Лос-Анджелеса.

Телезвезда и светская львица Ким Кардашьян вместе с сестрами оригинально отпраздновала Хэллоуин. Читайте такжеКим Кардашьян в наряде из долларовых купюр посетила вечеринку для миллионеров (фото) Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли перевоплотись в моделей шоу Victoria's Secret. В честь праздника они устроили фотосессию в эффектных образах. Члены знаменитой семьи предстали в нижнем белье и с огромными пушистыми крыльями. Как сообщал УНИАН, 37-летняя звезда реалити запостила в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в черном микро-бикини.

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