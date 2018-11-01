Сестры Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хэллоуин (фото)
13:14, 01 ноября 2018Мир
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Красотки дефилировали на каблуках по одной из улиц Лос-Анджелеса.
Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли перевоплотись в моделей шоу Victoria's Secret / Instagram
Телезвезда и светская львица Ким Кардашьян вместе с сестрами оригинально отпраздновала Хэллоуин.
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Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли перевоплотись в моделей шоу Victoria's Secret. В честь праздника они устроили фотосессию в эффектных образах.
Члены знаменитой семьи предстали в нижнем белье и с огромными пушистыми крыльями.
Как сообщал УНИАН, 37-летняя звезда реалити запостила в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в черном микро-бикини.
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