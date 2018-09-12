Запрещенный в Украине лидер группы Limp Bizkit разводится с женой-крымчанкой

Стоит отметить Ксения, выросла в Крыму. Она известный в Украине визажист. Совместных детей с Фредом у них нет.

Основатель известной группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой-украинкой. В 2012 году автор хитов детства Rollin, Break Stuff и Behind Blue Eyes, тайно женился на украинке Ксении Берязевой

Интересно, что о браке, который длился шесть лет, все узнали только в 2015 году.

Однако по информации издания Metro, Фред уже подал документы на развод в лос-анджелесский суд и удалил все совместные фото с Ксенией из Instagram, но пока не делал никаких официальных заявлений.

Читайте такжеМинкульт обновил черный список: к "запрещенным" лицам отнесли фронтмена Limp Bizkit и боксера Роя Джонса

Ксения, выросла в Крыму. Она известный в Украине визажист. Совместных детей с Фредом у них нет, отмечает ТСН.

Это уже третий развод Дерста. В 2009 году он развелся с женой Эстер Назаров лишь через три месяца после свадьбы в Лас-Вегасе. А с первой женой Рейчел Тергесен он прожил вместе три года, с 1990 по 1993 год.

Напомним, что несмотря на то, что жена музыканта украинка, он 2015 года во время выступления в Воронеже размахивал плакатом с надписью "Крым=Россия".