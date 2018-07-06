"Самые дешевые люди в мире": Стефано Габбана оскорбил семейство Кардашьян

16:39, 06 июля 2018
Мир
187 0
REUTERS

Недавно модному дому Dolce & Gabbana объявили бойкот после того, как Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес.

Читайте такжеТрамп помиловал "бабушку Алису", о чем просила его Ким Кардашьян (видео)

Однако, похоже, что потеря клиентов не только не образумила дизайнера, но, наоборот, раззадорила.

Так, под одним их постов в Instagram пользователи сети заметили оскорбительный комментарий Стефано в адрес семейства Кардашьян, передает Cosmo. 

«Самые дешевые люди в мире», – написал дизайнер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ким Кардашьян