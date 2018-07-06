"Самые дешевые люди в мире": Стефано Габбана оскорбил семейство Кардашьян

Похоже, что потеря клиентов не только не образумила дизайнера, но, наоборот, раззадорила.

Недавно модному дому Dolce & Gabbana объявили бойкот после того, как Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес.

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Однако, похоже, что потеря клиентов не только не образумила дизайнера, но, наоборот, раззадорила.

Так, под одним их постов в Instagram пользователи сети заметили оскорбительный комментарий Стефано в адрес семейства Кардашьян, передает Cosmo.

«Самые дешевые люди в мире», – написал дизайнер.