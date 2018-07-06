"Самые дешевые люди в мире": Стефано Габбана оскорбил семейство Кардашьян
16:39, 06 июля 2018Мир
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Похоже, что потеря клиентов не только не образумила дизайнера, но, наоборот, раззадорила.
REUTERS
Недавно модному дому Dolce & Gabbana объявили бойкот после того, как Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес.
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Однако, похоже, что потеря клиентов не только не образумила дизайнера, но, наоборот, раззадорила.
Так, под одним их постов в Instagram пользователи сети заметили оскорбительный комментарий Стефано в адрес семейства Кардашьян, передает Cosmo.
«Самые дешевые люди в мире», – написал дизайнер.
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