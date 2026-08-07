США ввели новые санкции против Кубы за сотрудничество с Китаем и РФ, – Bloomberg

В информационном бюллетене Государственного департамента указывается, что большинство из указанных лиц были причастны к попыткам организовать поставки оружия из Китая и России.

Администрация Дональда Трампа ввела санкции еще против восьми кубинских чиновников – в том числе высокопоставленных военных, сотрудничающих с противниками США, – продолжая усиливать давление на этот карибский остров, управляемый коммунистическим режимом, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что согласно обновленным указаниям Управления по контролю за иностранными активами, опубликованным в четверг, 6 августа, военный атташе Кубы при посольстве в Китае Вальдо Перес Кортес и его коллега в России Моника Милиан Гомес были внесены в черный список Министерства финансов США.

"Также в список включены генерал, глава экономического управления кубинских вооружённых сил Оскар Энрике Биоска Гальего; генеральный директор Союза военной промышленности (UIM) Роберто Хесус Вициана Муссет и заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Роберто Легра Сотолонго", – говорится в сообщении.

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В информационном бюллетене Государственного департамента указывается, что большинство из указанных лиц были причастны к попыткам организовать поставки оружия из Китая и России.

Примечательно, что Международное общество по правам человека и другие организации указали на Гомеса как на лицо, причастное к вербовке кубинцев для участия в войне России против Украины.

Однако правительство в Гаване уже давно отрицает свою причастность к доставке наемников на линию фронта.

"Введенные в четверг санкции направлены на защиту нашей национальной безопасности путем применения санкций к юридическим и физическим лицам, содействующим военным связям Гаваны и поставкам оружия кубинскому режиму", – подчеркнул в своём заявлении госсекретарь США Марко Рубио.

Издание отметило, что санкции также были наложены на государственные военные торговые компании Tecnotex и Technoimport, а также на предприятие по техническому обслуживанию и ремонту "Военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина", торговую группу Duna SA и UIM.

Как указывается в статье, Трамп и Рубио почти каждую неделю вводят против Кубы новые санкции, пытаясь заставить руководство Гаваны отказаться от власти после почти семи десятилетий однопартийного правления.

Издание сообщило, что меры США, в частности беспрецедентная нефтяная блокада, которая с начала года перекрыла все, кроме одной, крупные поставки топлива на остров, еще больше ухудшили жизнь рядовых кубинцев.

Приводятся данные о том, что в стране с населением 9,4 миллиона человек за менее чем месяц произошло четыре общенациональных отключения электроэнергии, в чём правительство частично винит давление со стороны США.

Группа экспертов ООН заявила, что санкции препятствуют поставкам продовольствия на остров. Они призвали международное сообщество не допустить, чтобы на Кубе сложилась ситуация "тихой Газы":

"Продовольствие никогда не должно использоваться в качестве инструмента политического давления. Меры, которые сознательно лишают население средств к существованию, подрывают самые основные гарантии права на жизнь и унижают суть человеческого достоинства".

Ситуация на Кубе

Ранее УНИАН сообщал, что законодатели на Кубе единогласно одобрили масштабные реформы, поддержанные Коммунистической партией и бывшим лидером Раулем Кастро, которые предусматривают приватизацию значительной части социалистической экономики. Эти меры, если они будут реализованы в принятом виде, станут самым значительным изменением социалистической модели Кубы со времен революции 1959 года. Reuters поясняет, что они будут означать фактический переход к рыночной экономике. Реформы предусматривают преобразование государственных предприятий в частные коммерческие структуры с акциями и долями собственности.

Также мы писали, что в NYT отметили, что кубинцы столкнулись с отключениями света, голодом и кризисом в сфере здравоохранения, который усугубился после того, как администрация президента США Дональда Трампа практически полностью перекрыла поставки нефти на Кубу в январе. Поэтому многие надеются на прорыв, который мог бы облегчить их страдания. Опрос, проведенный кубинским новостным сайтом El Toque, в котором приняли участие более 40 000 респондентов, показал, что около 56% кубинцев, проживающих на острове, и почти 70% тех, кто находится за рубежом, поддержали бы военное вмешательство США.

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