На территории парка пять озер, правда, они скорее для прогулок и пикников, а вот для купания не оборудованы.

Садово-парковый комплекс "Феофания", расположенный на границе Голосеевского района Киева и Киевской области, является отличным местом, где киевляне и гости города могут укрыться от изнуряющей летней жары среди зелени и озер.

Всего на территории парка пять озер. И хотя все они не оборудованы как места для купания, горожан это ничуть не останавливает – они смело лезут в воду, ну или просто загорают на берегу.

Прогуливаться по местным аллеям также очень приятно. Здесь везде вымощенные плиткой дорожки, а также много скамеек, в том числе в тени.

Если же проголодаетесь, то на территории парка работает фудкорт и кофейный ларек. Но никто не запрещает вам взять еду для пикника с собой.

Также на территории парка есть приличный бесплатный туалет.

Вход на территорию парка стоит 40 гривень, а для пенсионеров, детей и еще некоторых категорий граждан – льготные условия входа.

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