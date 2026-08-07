В Генштабе ВСУ сообщили, на какую сумму страны НАТО выделят Украине военную помощь

На следующий год предусмотрена такая же сумма военной помощи.

Страны НАТО выделят на программы подготовки, обучения и военного оборудования 70 млрд евро в 2026 году, сообщил в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что на следующий год предусмотрена такая же сумма военной помощи.

Примечательно, что в рамках программы NSATU – инициативы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и обучению для Украины – уже подготовлены десятки тысяч военнослужащих по таким направлениям, как ПВО, медицинская помощь и тактика ведения боя.

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"Теперь у Украины есть единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые возможности, у нас есть экспертиза. Обучение, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях", – рассказал заместитель командующего Специальной миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

Капитан Петтер из вооружённых сил Норвегии заверил, что Альянс сделает всё возможное, чтобы повысить уровень подготовки солдат.

Украина и НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что обозреватель Марек Кутарба считает, что отказ от вступления в НАТО не станет поражением для Украины. Объясняется, что такой сценарий может стать предвестником нового расклада сил, в котором Украина станет "барьером" на пути России, а на Европу выпадет роль её военного тыла. Кутарба отметил, что для Украины членство в НАТО уже не является вопросом "быть или не быть", поскольку после более чем четырёх лет оборонительной войны ситуация кардинально изменилась. По мнению обозревателя, НАТО перестаёт быть необходимым для Украины, хотя и лишь в определённом смысле.

Также мы писали, что, по данным WSJ, в странах НАТО реализуется не менее 24 новых проектов по производству пороха или взрывчатых веществ. Отмечается, что до войны в Украине Вашингтон и его союзники считали, что располагают достаточными запасами и надёжными источниками производства. Издание сообщило, что тротил вскоре начнут производить в США впервые за десятилетие, а три компании строят заводы по производству тротила в Европе. Великобритания планирует завершить строительство как минимум шести новых заводов по производству взрывчатых веществ к 2030 году.

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