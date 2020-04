В майке легенды НБА за пианино: Неймар продемонстрировал музыкальный талант на карантине (видео)

Бразильский футболист показал, как проводит свободное время дома.

Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар показал первые успехи в игре на пианино.

Звездный нападающий решил не терять время на карантине и начал развивать навыки игры на инструменте. Бразилец сыграл хит "All of me", который исполняет John Legend.

Стоит отметить, что дома Неймар ходит в форме клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с фамилией знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который в январе погиб в авиакатастрофе.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт LIGI.

Neymar used his home time to learn how to play the piano. 🎹



IG 📽: neymarjr pic.twitter.com/LXFYwV8pVo — LIGI ™ (at 🏡) (@OfficialLIGI) April 27, 2020

Напомним, практически весь мировой футбол был остановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты находятся на самоизоляции по домам.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что видео украинского футболиста Игоря Харатина стало хитом в сети.