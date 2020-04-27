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В майке легенды НБА за пианино: Неймар продемонстрировал музыкальный талант на карантине (видео)

15:55, 27 апреля 2020
Футбол
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Неймар / REUTERS

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Звездный нападающий решил не терять время на карантине и начал развивать навыки игры на инструменте. Бразилец сыграл хит "All of me", который исполняет John Legend.

Стоит отметить, что дома Неймар ходит в форме клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с фамилией знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который в январе погиб в авиакатастрофе.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт LIGI.

Напомним, практически весь мировой футбол был остановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты находятся на самоизоляции по домам.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что видео украинского футболиста Игоря Харатина стало хитом в сети.

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