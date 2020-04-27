В майке легенды НБА за пианино: Неймар продемонстрировал музыкальный талант на карантине (видео)
Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар показал первые успехи в игре на пианино.
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Звездный нападающий решил не терять время на карантине и начал развивать навыки игры на инструменте. Бразилец сыграл хит "All of me", который исполняет John Legend.
Стоит отметить, что дома Неймар ходит в форме клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с фамилией знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который в январе погиб в авиакатастрофе.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт LIGI.
Neymar used his home time to learn how to play the piano. 🎹— LIGI ™ (at 🏡) (@OfficialLIGI) April 27, 2020
IG 📽: neymarjr pic.twitter.com/LXFYwV8pVo
Напомним, практически весь мировой футбол был остановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты находятся на самоизоляции по домам.
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