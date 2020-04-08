Украинский футболист показал трюк с теннисным шариком и стал хитом сети (видео)

Отдельно отличилась супруга Игоря Харатина, которая попробовала повторить действия своей второй половинки.

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин показал трюк, который в итоге смог увидеть весь мир.

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Футболист поставил бокал с водой, после чего сумел одним касанием ноги отправить в него шарик для настольного тенниса. Затем повторить исполнение Харатина попыталась его супруга, у которой это не получилось, но именно ее "выступление" стало идеальным дополнением к видео и примером, как делать не стоит.

Челлендж Харатина и его второй половинки попал в Instagram-паблик 433, который является одним из крупнейших в мире с футбольной тематикой.

Видео собрало более полумиллиона лайков и 1200 комментариев.

Напомним, чемпионат Венгрии, как и большинство футбольных турниров Европы, был остановлен из-за пандемии коронавируса. Игроки находятся дома на карантине.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист клуба АПЛ жестким подкатом сбил жену в борьбе за мяч на карантине.