Прежде всего, нужно понять, что основная задача ТЦК и СП - отбор граждан для прохождения военной службы, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине. Юрист объяснил, есть ли у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки ресурсы на массовые штрафы для военнообязанных за необновление военно-учетных данных.

Об этом сообщил юрист компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка в своем видео в YouTube. "В случае необновления своих данных военнообязанные могут быть привлечены к административной ответственности, и таким лицам грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 тысяч гривен", - сказал эксперт.

В то же время юрист обратил внимание, что к статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях есть примечание, которое определяет, что "положения статей 210 и 210-1 не применяются, то есть штраф не налагается, в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных путем электронного взаимодействия с другими реестрами или базами данных, держателем которых являются государственные органы".

Видео дня

Юрист пояснил, что, "теоретически, представитель ТЦК по каждому конкретному случаю необновления военно-учетных данных должен был бы зайти на другой реестр и посмотреть, нет ли там информации о месте жительства, е-мейл и телефон человека".

В этой связи, он привел пример: "Если вы являетесь зарегистрированным ФОПом, зайдя даже в публичный единый государственный реестр юридических и физических лиц - можно найти ваши данные, которые нужно указывать при обновлении", - сказал он.

Юрист напомнил, что ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко также публично заявляла, что представители ТЦК должны сами проверять данные реестров, по которым они имеют доступ, и штрафовать человека за обновление только тогда, когда таких данных в реестрах нет.

"Но, я очень сомневаюсь, что представители ТЦК будут тратить время на поиск информации по реестру", - сказал Прядка. Также он ответил на вопрос, есть ли у ТЦК ресурсы на массовое наложение штрафов, и есть ли такая задача в приоритете.

"Прежде всего, нужно понять, что основной задачей в ТЦК является отбор граждан для прохождения военной службы. Ресурсов на массовые штрафы в системе ТЦК на сегодня нет", - сказал юрист.

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Ранее юристы объяснили, чего ждать военнообязанным мужчинам после 16 июля в случае своевременного обновления или необновления военно-учетных данных. Если мужчины после обновления данных видят, что не стоят на учете, то их могут вызвать по повестке в ТЦК.

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