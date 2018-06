«Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля едет в Бразилию

Главный приз за лучший фильм - "Золотой медведь" - 58-го Берлинского кинофестиваля получил бразильский фильм о жестокости полиции "Элитный отряд" ("The Elite Squad"), передает Lenta.ru со ссылкой на France Presse.

Дебютный полнометражный художественный фильм режиссера Жозе ПАДИЛЬИ (Jose Padilha) рассказывает о коррупции и насилии в полиции Рио-де-Жанейро. Картина основана на реальных событиях и, по мнению некоторых критиков, не осуждает жестокость, а наоборот ее прославляет.

Приз за лучшую режиссуру получил американский режиссер Пол Томас АНДЕРСОН за фильм "Нефть" ("There will be blood"). В 2000 году он уже получал "Золотого медведя" в Берлине.

Лучшим актером был признан иранец Реза НАДЖИ (Reza Najie), а лучшей актрисой - британка Салли ХОКИНС (Sally Hawkins), сыгравшая в новом фильме Майка ЛИ "Бесшабашная" ("Happy-go-lucky").

За 11 дней кинофестиваля было показано 383 фильма.

Официально Берлинале закроется сегодня, когда организаторы скатают в рулон и уберут до следующего кинопраздника 19-метровую красную ковровую дорожку.