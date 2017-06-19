Иван Дорн после изгнания из Одессы засветился на барахолке в Киеве (видео)
Артист общался с гостями мероприятия, развлекал их, делал селфи.
Певец Иван Дорн после отмененного концерта в Одессе и интервью российскому журналисту был замечен в Киеве.
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Исполнитель вместе со своим подопечным Constantine приняли участие в благотворительной барахолке "Кураж Базар", которая состоялась в минувшие выходные. Иван одел белые штаны, тенниску в полоску, которую дополнил красным платком, который носили пионеры.
Артист общался с гостями мероприятия, развлекал их, делал селфи. Кроме Дорна на арт-заводе "Платформа" присутствовали Джамала, Ната Жижченко, Светлана Вольнова, Дима Шуров с сыном Львом, Даша Малахова, Гарик Корогодский.
Для селебритис выделили отдельную звездную аллею, где они продавали свои вещи, еду, делали фото ради доброго дела - знаменитости собирали деньги для детей с нарушением развития.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, сам исполнитель говорил, что отменили его одесский выступление месяц назад, а представители артиста не комментируют ситуацию.
Да, сегодня на Благотворительном Кураж Базаре был дождь. Он длился всего час и это единственное, что на минуту ввело нас в смятение. Всего на минуту, потому что в остальном не хватает слов передать, как было чудесно. Самые разные и непохожие дети находили общий язык, смеялись и веселились, люди улыбались и с интересом изучали всё, что мы для них приготовили в эти выходные, @dorn_ivan и его лейбл @masterskayalab записали детский трек вместе со всеми прямо во время Кураж Базара - вы бы видели лица маленьких куражистов, они были счастливы <3 @mgzavrebi_official собрали у сцены рекордное количество туристов и столько довольных поющих лиц в капюшонах дождевиков виделось нам, что дух захватывало. А потом на сцену вышла @jamalajaaa и в импровизации продемонстрировала свой невероятный голос. А после этого мы спели хором "Прорвемся" на языке жестов и, кажется, у каждого стоящего неподалеку прошли мурашки по телу. А еще, а еще, а еще ... Волшебство случилось. Так много всего и всё какая-то магия. Хочется обнять вас сильно-сильно и попрощаться до завтра. Нам так нравится этот самый добрый Кураж Базар <3 #покуражим #куражбазар #помогаюнакураже #космоскосмосякураж