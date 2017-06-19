Иван Дорн после изгнания из Одессы засветился на барахолке в Киеве (видео)

Певец Иван Дорн после отмененного концерта в Одессе и интервью российскому журналисту был замечен в Киеве.

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Исполнитель вместе со своим подопечным Constantine приняли участие в благотворительной барахолке "Кураж Базар", которая состоялась в минувшие выходные. Иван одел белые штаны, тенниску в полоску, которую дополнил красным платком, который носили пионеры.

Артист общался с гостями мероприятия, развлекал их, делал селфи. Кроме Дорна на арт-заводе "Платформа" присутствовали Джамала, Ната Жижченко, Светлана Вольнова, Дима Шуров с сыном Львом, Даша Малахова, Гарик Корогодский.

Для селебритис выделили отдельную звездную аллею, где они продавали свои вещи, еду, делали фото ради доброго дела - знаменитости собирали деньги для детей с нарушением развития.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сам исполнитель говорил, что отменили его одесский выступление месяц назад, а представители артиста не комментируют ситуацию.