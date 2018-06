Иван Дорн после изгнания из Одессы засветился на барахолке в Киеве (видео)

Да, сегодня на Благотворительном Кураж Базаре был дождь. Он длился всего час и это единственное, что на минуту ввело нас в смятение. Всего на минуту, потому что в остальном не хватает слов передать, как было чудесно. Самые разные и непохожие дети находили общий язык, смеялись и веселились, люди улыбались и с интересом изучали всё, что мы для них приготовили в эти выходные, @dorn_ivan и его лейбл @masterskayalab записали детский трек вместе со всеми прямо во время Кураж Базара - вы бы видели лица маленьких куражистов, они были счастливы <3 @mgzavrebi_official собрали у сцены рекордное количество туристов и столько довольных поющих лиц в капюшонах дождевиков виделось нам, что дух захватывало. А потом на сцену вышла @jamalajaaa и в импровизации продемонстрировала свой невероятный голос. А после этого мы спели хором "Прорвемся" на языке жестов и, кажется, у каждого стоящего неподалеку прошли мурашки по телу. А еще, а еще, а еще ... Волшебство случилось. Так много всего и всё какая-то магия. Хочется обнять вас сильно-сильно и попрощаться до завтра. Нам так нравится этот самый добрый Кураж Базар <3 #покуражим #куражбазар #помогаюнакураже #космоскосмосякураж

