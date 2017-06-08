"Счет 3:0 в пользу активистов": третий звездный гастролер отменил выступление в Одессе

13:28, 08 июня 2017
Общество
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Ранее концерты отменили из-за протестов Лобода и Дорн.

Мот

Российский рэпер МОТ, как и Иван Дорн и LOBODA, не выступят в ближайшее время в Одессе. После нескольких заявлений активистов с угрозами срыва концерт артиста в городе отменили.

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Об этом сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. В соцсети он обнародовал фотографию исполнителя с подписью "Отменено" и продублировал этот месседж текста.

"Выступление исполнителя МОТ (РФ), планировавшийся на 10 июня в ночном клубе Боно в Одессе, отменено", - отметил он. 

Сам рэпер пока что никаких не отреагировал на ситуацию. К слову, он является одним из подопечных Тимати и дружит с запрещенной ко въезду в Украину Кристиной Си. 

Как сообщил УНИАН-Таблоид, Иван Дорн после отмены концерта в написал оправдательное стихотворение. 

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Теги: #российские артисты в Украине