"Счет 3:0 в пользу активистов": третий звездный гастролер отменил выступление в Одессе

Российский рэпер МОТ, как и Иван Дорн и LOBODA, не выступят в ближайшее время в Одессе. После нескольких заявлений активистов с угрозами срыва концерт артиста в городе отменили.

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Об этом сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. В соцсети он обнародовал фотографию исполнителя с подписью "Отменено" и продублировал этот месседж текста.

"Выступление исполнителя МОТ (РФ), планировавшийся на 10 июня в ночном клубе Боно в Одессе, отменено", - отметил он.

Сам рэпер пока что никаких не отреагировал на ситуацию. К слову, он является одним из подопечных Тимати и дружит с запрещенной ко въезду в Украину Кристиной Си.

Как сообщил УНИАН-Таблоид, Иван Дорн после отмены концерта в написал оправдательное стихотворение.