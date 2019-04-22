"Как мумия": Пугачева удивила болезненным видом (фото)

Фотограф заснял певицу, садящейся в машину. На ней был надет прозрачный бежевый плащ.

Российская певица Алла Пугачева продолжает огорчать фанатов болезненным видом. Впрочем, исходя из того, что артистка на днях отметила 70-летний юбилей, ничего удивительного в этом нет.

На свежих снимках, опубликованных в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram, певица выглядит несколько бледной и осунувшейся.

Фотограф заснял певицу, садящейся в машину. На ней был надет прозрачный бежевый плащ.

Как сообщал УНИАН, Лобода презентовала новый хит "Пуля-дура" - певицу обвинили в плагиате.