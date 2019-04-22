"Как мумия": Пугачева удивила болезненным видом (фото)
09:40, 22 апреля 2019Общество
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Фотограф заснял певицу, садящейся в машину. На ней был надет прозрачный бежевый плащ.
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Российская певица Алла Пугачева продолжает огорчать фанатов болезненным видом. Впрочем, исходя из того, что артистка на днях отметила 70-летний юбилей, ничего удивительного в этом нет.
alla_pugacheva_forum
На свежих снимках, опубликованных в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram, певица выглядит несколько бледной и осунувшейся.
Фотограф заснял певицу, садящейся в машину. На ней был надет прозрачный бежевый плащ.
alla_pugacheva_forum
Как сообщал УНИАН, Лобода презентовала новый хит "Пуля-дура" - певицу обвинили в плагиате.
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