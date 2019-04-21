"Кто это?": Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете (фото, видео)

Многие пишут, что Примадонна переборщила с похудением и, очевидно, пластикой.

Банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в элитном ресторане на Рублевке в Москве.

Среди гостей мероприятия были замечены не только близкие Примадонны, но коллеги. Поздравить Пугачеву приехал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По данным СМИ, всего артистка пригласила на юбилей около 200 человек.

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Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.

Отметим, что в соцсетях появились фото и видео с торжества на честь Пугачевой, на которых артистку многие просто не узнали: она отказалась от привычных кудряшек и сделала прическу с челкой.

Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини, открывающем ее худенькие ножки. После похудения изменилось и лицо певицы, что очень заметно на совместном фото с Басковым. "Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.

Напомним, 17 апреля Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.