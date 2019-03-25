MARUV "зажгла" на сцене в пикантном наряде (фото)

Певица удостоилась нескольких наград YUNA 2019.

Одна из самых эпатажных украинских артисток MARUV появилась на музыкальной премии YUNA 2019 в откровенном наряде.

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Фото из события певица показала на своей странице в Instagram. На опубликованных снимках MARUV и ее подтанцовка предстали в откровенных нарядах салатового цвета. Дополнила образ звезда темной помадой и волосами в тон платью.

"Бомба!", "Секси", "Красотка", "Молодец", - пишут в комментариях под фото.

Отметим, что певица удостоилась нескольких наград YUNA 2019: "Лучший дуэт" и "Лучшая песня на иностранном языке" – Drunk Groove - MARUV и BOOSIN; "Лучший электронный хит", а также артистка стала "Открытием года".

Ранее MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Казахстане.