Умер звезда сериала "Дальнобойщики"
18:40, 21 марта 2019Общество
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Решение о дате и месте прощания, о том, где Зайченко будет похоронен, пока не принято.
Кадр из сериала "Дальнобойщики"
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз" и сериалу "Дальнобойщики", скончался на 76-м году жизни.
Об этом сообщила внучка актера Ксения Амирова, передает ТАСС.
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"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало <...> У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт", - сказала она.
По ее словам, решение о дате и месте прощания, о том, где Зайченко будет похоронен, пока не принято.
Петр Зайченко известен по ролям в таких фильмах как "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Участок".
Напомним, в начале февраля Зайченко был госпитализирован с инфарктом в Волгоградскую областную больницу, состояние его было стабильно тяжелым.
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