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Тина Кароль "засветила" пышную грудь (фото)

08:56, 13 марта 2019
Общество
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Артистка взбудоражила сеть своей грудью / фото УНИАН

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На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в stories, на котором она запечатлена в черном топе с глубоким декольте. 

Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь Тины Кароль. Образ поп-дива дополнила естественным макияжем и распущенными вьющимися волосами.

instagram.com/stories/tina_karol

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Тина Кароль