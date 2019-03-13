Тина Кароль "засветила" пышную грудь (фото)
08:56, 13 марта 2019Общество
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Исполнительница снова удивила подписчиков в Instagram новым снимком.
Артистка взбудоражила сеть своей грудью / фото УНИАН
Известная украинская певица Тина Кароль взволновала фанов глубоким декольте.
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На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в stories, на котором она запечатлена в черном топе с глубоким декольте.
Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь Тины Кароль. Образ поп-дива дополнила естественным макияжем и распущенными вьющимися волосами.
instagram.com/stories/tina_karol
Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.
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