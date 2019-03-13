Тина Кароль "засветила" пышную грудь (фото)

Исполнительница снова удивила подписчиков в Instagram новым снимком.

Известная украинская певица Тина Кароль взволновала фанов глубоким декольте.

Читайте такжеАни Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в stories, на котором она запечатлена в черном топе с глубоким декольте.

Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь Тины Кароль. Образ поп-дива дополнила естественным макияжем и распущенными вьющимися волосами.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.