Автор хита "Белые розы" серьезно болен

Некоторое время назад у него обнаружили цирроз печени.

Автора хита "Белые розы" Сергей Кузнецов живет в нищете. Кроме этого, поэт и композитор легендарной группы "Ласковый май" борется с тяжелым недугом.

Баснословные гонорары автора знаменитых строк про белые розы остались в мечтах. Теперь композитор ведет тихую жизнь и лечится от тяжелого заболевания, передает КП, ссылаясь на программу "Светская хроника".

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Напомним, Сергей Кузнецов ушел из коллектива в марте 1989 года. О причинах он рассказывает неохотно, говорит, были конфликты по поводу клонов группы. И у менеджеров группы были претензии к поэту. Главная - любовь Кузнецова к выпивке.

Сейчас Кузнецов живет в Оренбурге. Некоторое время назад у него обнаружили цирроз печени.

Ранее УНИАН сообщал, что в семье легендарной звезды 80-х, солиста культовой группы «Ласковый май» Юры Шатунова случилось горе. Его приемная мать, официальный опекун, заслуженный учитель Галина Федоровна Венедиктова ушла из жизни.