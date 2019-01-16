По стопам Каменских: солистка KAZKA "засветила" ягодицы на фото

В подписи под фото артистка пожелала своим поклонникам доброго утра.

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA, ставшей известной по хиту-миллионнику "Плакала", Саша Зарицкая показалась поклонникам в непривычном образе.

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Кадр с отдыха на Шри-Ланке артистка опубликовала в Instagram-Stories. На снимке солистка KAZKA позирует в купальнике и показывает ягодицы, став спиной к камере.

С помощью такого изображения Саша Зарицкая пожелала своим поклонникам доброго утра.

Ранее популярная украинская группа KAZKA подтвердила свое участие в нынешнем нацотборе на "Евровидение-2019".