По стопам Каменских: солистка KAZKA "засветила" ягодицы на фото
14:02, 16 января 2019Общество
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В подписи под фото артистка пожелала своим поклонникам доброго утра.
Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке / фото instagram.com/kazka.band
Вокалистка популярной украинской группы KAZKA, ставшей известной по хиту-миллионнику "Плакала", Саша Зарицкая показалась поклонникам в непривычном образе.
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Кадр с отдыха на Шри-Ланке артистка опубликовала в Instagram-Stories. На снимке солистка KAZKA позирует в купальнике и показывает ягодицы, став спиной к камере.
С помощью такого изображения Саша Зарицкая пожелала своим поклонникам доброго утра.
Ранее популярная украинская группа KAZKA подтвердила свое участие в нынешнем нацотборе на "Евровидение-2019".
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