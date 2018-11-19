Пострадавшая в роковом ДТП актриса "Дизель Шоу" прервала молчание в сети (фото)

В роковом ДТП под Киевом погибла участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Есть пострадавшие актеры.

Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые за долгое время прервала молчание в сети.

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Она поделилась с поклонниками на свое странице в Instagram новым фото, на котором запечатлена с мужем. На данный момент Глущенко проходит реабилитацию в домашних условиях.

Актриса "Дизель Шоу" поблагодарила супруга за поддержку в трудное время. "Жизнь продолжается и она прекрасна. Я хотела бы каждому, пожелать "своего человека" рядом. Мой человек - мой любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе и в радости" мы, к сожалению, прошли буквально...", - написала Яна.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.