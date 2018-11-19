Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками

На снимке певица запечатлена вместе со своим внуками Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.

Российская певица Алла Пугачева покорила сеть снимком с внуками. Фотографии звездного семейства появились в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram. Читайте также"Не для ее возраста": экс-"регионалку" Герман раскритиковали в сети за неудачную прическу (фото) На снимке певица запечатлена вместе со своим внуками Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой. Артистка позирует в стильных молодежных джинсах, голубой куртке и синих очках. В комментариях подписчики отметили, что фото очень милое и назвали Пугачеву "счастливой бабушкой". Как сообщал УНИАН, Цекало поймали на измене сестре Брежневой.

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