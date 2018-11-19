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Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками

12:41, 19 ноября 2018
Общество
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Артистка позирует в стильных молодежных джинсах, голубой куртке и синих очках / Instagram allasuperstar

Фотографии звездного семейства появились в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram.

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На снимке певица запечатлена вместе со своим внуками Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.

Артистка позирует в стильных молодежных джинсах, голубой куртке и синих очках. 

В комментариях подписчики отметили, что фото очень милое и назвали Пугачеву "счастливой бабушкой".

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Теги: #певица#Пугачева