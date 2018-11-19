Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками
12:41, 19 ноября 2018Общество
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На снимке певица запечатлена вместе со своим внуками Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.
Артистка позирует в стильных молодежных джинсах, голубой куртке и синих очках / Instagram allasuperstar
Российская певица Алла Пугачева покорила сеть снимком с внуками.
Фотографии звездного семейства появились в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram.
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На снимке певица запечатлена вместе со своим внуками Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.
Артистка позирует в стильных молодежных джинсах, голубой куртке и синих очках.
В комментариях подписчики отметили, что фото очень милое и назвали Пугачеву "счастливой бабушкой".
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