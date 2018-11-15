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Тина Кароль "засветила" грудь в глубоком декольте (фото)

10:04, 15 ноября 2018
Общество
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Кароль появилась в откровенном образе / фото instagram.com/soulmichael

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Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. Певец был в команде украинской звезды в шоу "Голос страны".

На фото Тина Кароль позирует в корсете, который подчеркнул пышный бюст артистки. 

Ранее поп-дива Тина Кароль предстала перед своими фанатами в откровенном наряде на тонких бретельках, продемонстрировав свое глубокое декольте. Певица поблагодарила публику, посетившую ее концерты.

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Теги: #фото#Тина Кароль