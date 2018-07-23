"Да кому ты нужна?": Лобода опубликовала новое фото и поделилась под ним откровениями, но нарвалась на критику

Светлана Лобода опубликовала пост, в котором написала, что решила работать не на износ.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, поделилась в сети новым фото, которым восхитились многие пользователи.

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В подписи под снимком на своей странице в Instagram она написала, что решила работать много , но не на износ. "Потому что жизнь - это не механизм, в котором можно менять винтики... И мать моим детям никто не заменит", - поделилась артистка своими мыслями с подписчиками.

Многие в комментариях под фото написали, что это - мудрые слова любящей матери. Но некоторые пользователи раскритиковали Лободу: "Меньше нужно по России гастролировать", "Неужели поняла?", "Да кому ты нужна со своим износом?".

Ранее украинская певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала пляжное фото.