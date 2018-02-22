Духи от Кароль и БДСМ-аксессуары от экс-солистки NikitA: как зарабатывают деньги звезды шоу-бизнеса кроме сцены (видео)

Елена Кравец пробует себя в роли дизайнера, а певицы Тина Кароль и Наталка Карпа продают собственные духи.

Звезды украинского шоу-бизнеса стремятся развивать альтернативные направления собственного заработка, а потому вкладывать деньги и силы в сторонние бизнесы.

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Елена Кравец пробует себя в роли дизайнера, а певицы Тина Кароль и Наталка Карпа продают собственные духи.

Александр Шовковский после завершения открыл бизнес ювелирных изделий.

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Журналисты узнали, как украинские звезды зарабатывают на своем имени. Что продают знаменитости и сколько это стоит. И чем угощают гостей в ресторане актера Владимира Горского.