Google открыл сервис перевода англоязычных сайтов на русский

Языковые инструменты поисковой системы Google обзавелись еще одним языком для перевода. Теперь поисковик может перевести любой англоязычный сайт на русский язык, и наоборот.

При заходе на главную страницу Google и вводе в строку поиска английского слова, поисковик предлагает пользователю перевести найденные зарубежные страницы на русский язык. Для того, чтобы перевести русский сайт на английский язык, достаточно воспользоваться языковой панельюGoogle, выбрать параметры перевода (Russian to English BETA) и ввести точный адрес переводимой страницы.

Оценить качество перевода можно по абзацу, который был переведен Google сначала на английский, а затем обратно на русский язык. Кроме русско-английского перевода, Google умеет переводить сайты на английский с испанского, французского, японского, китайского, итальянского и многих других языков.

А вот так выглядит двойной перевод: Оцените качество может быть на уровне, которое было переведено Google впервые на русском языке, а потом обратно на английский. It rousskoanglishogo translation, Google can translate sites into English from Spanish, French, Japanese, Chinese, Italian and many other languages.Он rousskoanglishogo перевод, Google может перевести на английский сайтах с испанского, французский, японский, китайский, итальянский и многие другие языки.

Лента.ру