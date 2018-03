Цукерберг признал вину Facebook в утечке персональных данных пользователей

Основатель соцсети отметил, что Facebook пересмотрит отношения со сторонними разработчиками.

Основатель Facebook Марк Цукерберг наконец отреагировал на

скандал, связанный с утечкой данных 50 миллионов пользователей социальной сети. В среду, 21 марта, он признал вину Facebook в утечке данных и рассказал о шагах, которые позволят предотвратить это в будущем.

“Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем этого обеспечить, тогда мы не заслуживаем того, чтобы вас обслуживать. Я работал, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что этого не произойдет снова. Хорошей новостью является то, что важнейшие шаги, направленные на то, чтобы предотвратить то, что происходят сегодня, мы уже осуществили несколько лет назад. Но мы также делали ошибки, нам еще больше нужно сделать”, - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Далее основатель соцсети привел хронологию событий вокруг утечки данных пользователей.

В 2013 году исследователь из Кембриджского университета по имени Александр Коган создал приложение тестирования личности. Его установили около 300 000 людей, которые поделились с приложением своими данными, а также некоторыми данными своих друзей.

“Учитывая то, как наша платформа работала в то время, это означало, что Коган имел возможность получить доступ к десяткам миллионов данных своих друзей”, - отметил Цукерберг.

В 2014 году Facebook изменил функционирование своей платформы, чтобы резко ограничить доступ вредоносных приложений к информации пользователей социальной сети.

“Самое главное то, что такие приложения, как приложение Когана, больше не могут запрашивать данные о друзей лица, если его друзья также не позволили предоставить свои данные. Мы также требовали, чтобы разработчики получали одобрение от нас, прежде чем они могли отправить любые конфиденциальные данные от людей. Эти действия будут препятствовать любому приложению, например приложению Когана, получить доступ к такому количеству данных сегодня”, - написал Марк Цукерберг.

В 2015 году Facebook узнал от журнала The Guardian, что Коган поделился данными из его программы с компанией Cambridge Analtica. После этого соцсеть заблокировала приложение Когана и потребовала от него и Cambridge Analtica официального подтверждения, что они удалили все собранные данные. Facebook получил такие подтверждения.

На прошлой неделе мир узнал от The Guardian, The New York Times и Channel 4, что Cambridge Analytica, возможно, не удалила данные пользователей Facebook. Соцсеть сразу запретила этой компании пользоваться любыми ее услугами. Кроме того, Cambridge Analytica согласилась провести аудит фирмы, чтобы подтвердить удаление данных пользователей. Аудит будет проводить компания, которую наняла Facebook.

“Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушением доверия между Facebook и людьми, которые делятся своими данными с нами и ждут от нас защиты. Нам нужно это исправить”, - заявил Марк Цукерберг.

По его словам, отныне Facebook закроет программам доступ к данным пользователей, которые не открывали его в течение трех месяцев. По умолчанию приложения будут иметь доступ только к имени, фотографии и адресу электронной почты пользователей. Для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор.

Facebook также проверит все приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года; разработчики, которые не согласны на проведение проверки, будут удалены с платформы.

Кроме того, Facebook хочет убедиться, что пользователи понимают, каким программам они позволили получить доступ к своим данным. Со следующего месяца у каждого пользователя соцсети в верхней части ленты новостей появится инструмент, который будет показывать, какие приложения он установил. Этот инструмент будет иметь легкий способ отмены разрешений для этих приложений на получение данных пользователей.

Ранее сообщалось, что работавшая на Трампа компания похитила данные более 50 млн пользователей Facebook. На фоне этих сообщений Цукерберг потерял $5 млрд.