Цукерберг потерял $5 миллиардов из-за утечек в Facebook
01:41, 20 марта 2018Мир
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В ходе торгов в понедельник стоимость акций компании упала на $37 миллиардов.
Марк Цукерберг / REUTERS
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $5 млрд на фоне новостей об утечке данных пользователей соцсети.
Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что в ходе торгов в понедельник стоимость акций компании упала на $37 млрд. Цукербергу принадлежит 16% акций Facebook. В настоящее время его состояние насчитывает $69,6 млрд.
Заместитель главного юридического консультанта Facebook Пол Грюэл назвал произошедшее «надувательством и мошенничеством».
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«Мы предпримем любые действия, необходимые для того, чтобы убедиться, что данные, о которых идет речь, были удалены раз и навсегда», — заявил он.
Ранее стало известно, что работавшая на президента США Дональда Трампа компания Cambridge Analytica похитила данные более 50 млн пользователей Facebook.
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