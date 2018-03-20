Цукерберг потерял $5 миллиардов из-за утечек в Facebook

В ходе торгов в понедельник стоимость акций компании упала на $37 миллиардов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $5 млрд на фоне новостей об утечке данных пользователей соцсети.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что в ходе торгов в понедельник стоимость акций компании упала на $37 млрд. Цукербергу принадлежит 16% акций Facebook. В настоящее время его состояние насчитывает $69,6 млрд.

Заместитель главного юридического консультанта Facebook Пол Грюэл назвал произошедшее «надувательством и мошенничеством».

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«Мы предпримем любые действия, необходимые для того, чтобы убедиться, что данные, о которых идет речь, были удалены раз и навсегда», — заявил он.

Ранее стало известно, что работавшая на президента США Дональда Трампа компания Cambridge Analytica похитила данные более 50 млн пользователей Facebook.