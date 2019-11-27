Российский профессор-убийца Соколов 40 лет назад получил судимость в деле о гибели ученого – СМИ

Историка Олега Соколова судят за жестокое убийство его молодой любовницы Анастасии Ещенко.

Российский историк Олег Соколов, которого судят за убийство своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, в 1982 году получил условный срок по делу о гибели ученого Владимира Сорокина.

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Соответствующий судебный приговор публикует «Фонтанка». Документ датирован 1 марта 1982 года, вынесен Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ Олегу Соколову.

Дело по статье 213 УК РСФСР в отношении Пожогина и Соколова следователь транспортной прокуратуры Ленинграда возбудил в июле 1981 года. Поводом стала гибель ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе. Управлял кораблем Олег Соколов.

Тгда два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма «Россия молодая». Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (шмак) с 12 лицами на борту. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат), на борту которого находились 15 человек. Он не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях.

Около 19 часов 5 июля в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду «Святой Георгий» не изменил курс, не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов на суде виновным признал себя частично. Он утверждал, что как капитан фрегата, следующего в кильватере за флагманским судном, был обязан выполнять все указания Пожогина.

«Принял все меры, чтобы спасти судно, однако высокой волной залило внутренние помещения… Виновным себя в том, что неправильно [управлял] судном при высокой волне, не признал», – процитированы показания Соколова в приговоре.

Пожогин получил три года условно, историк — два года условно. Отмечается, что Олегу Соколову тогда было 25 лет. В Петровском клубе он занимал должность замполита.

Адвокат Соколова Александр Почуев ранее категорически опровергал эту информацию.

«Фактически несудим, к уголовной ответственности не привлекался. Все представленные в Сети публикации на эту тему — «утки», предназначенные оклеветать и очернить окончательно историка», – заявил защитник 13 ноября.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

По словам коллег и студентов, Олег Соколов был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.