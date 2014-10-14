Frankfurter Allgemeine: Вы экстремисты!

Об этом пишет Райнхард Везер в своей статье «Вы экстремисты!», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

В старом российском внутреннем споре о том, является ли Россия частью Запада или нет, сейчас взял слово также орган надзора в сфере СМИ Роскомнадзор: Они обнаружили признаки экстремизма, стоящие государственного преследования, в статье озаглавленной риторическим вопросом: «Если мы не Запад, то кто же мы тогда?».

Читайте такжеThe Telegraph: Россия занимается "ликвидацией" самой уважаемой правозащитной группыВ середине сентября в «Новой газете» появилась статья, в которой публицист Юлия Латынина оспаривает идею того, что существует якобы противопоставленная бездушному Западу исконно российская культура. Российская культура выросла в момент открытия страны европейскому влиянию в 18 веке – но это не значит, что россияне не в состоянии, создавать что-то самостоятельно, пишет Латынина: «Любая современная, динамично развивающаяся цивилизация состоит из слоев вековых культурных заимствований».

Через месяц после публикации статьи - через три дня после восьмой годовщины убийства редактора Анны Политковской - «Новая газета» получила в прошлую пятницу от органа надзора в сфере СМИ предупреждение, в котором было указано, что разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и сознательно ложные обвинения против правительственных чиновников соответствуют составу преступления по статье экстремизм, распространять призывы к которому средствам массовой информации запрещается законом.

Нужно опровержение

В документе чиновники приводят в качестве доказательства отрывок из начала статьи, в котором Латынина пишет, что правительство, депутаты и государственные СМИ с момента победы революции в Украине много говорят об особой российской культуре: «Они не придумали ничего нового. Гитлер в своей книге «Mein Kampf» противопоставлял строгую нордическую культуру современной европейской порочности и бездуховности. Это обычный метод фашизма: Под предлогом освобождения нации от «чужой культуры», ее избавляют от всякой культуры и погружают во времена и обычаи варварства».

В своем первоначальном ответе, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов спасался сарказмом: «В связи с неоднократными человеконенавистническими высказываниями комментатора Юлии Латыниной, редакция решила распять ее на рассвете», сказал он в интервью. Но газете не остается ничего другого, кроме как приступить к сбору доказательств того, что статья, которая выступает против ксенофобии, не ксенофобская, потому что предупреждение может иметь опасные последствия: если Роскомнадзор дважды в течение года отправит газете предупреждение, то тогда орган может в суде ходатайствовать о закрытии газеты – отныне редакция должна быть очень осторожна. «Новая газета» объявила, что будет оспаривать предупреждение в суде и к тому же предоставит экспертные мнения лингвистов о содержании статьи. До решения суда спорные отрывки на интернет-странице газеты закрашены черным – на черных линиях большими белыми буквами написано: цензура.

Новый закон развязывает чиновникам руки

Тем не менее, в этом случае чиновники приложили усилия, чтобы назвать конкретную статью и определенные отрывки из нее в качестве предмета своей критики. С марта сайт grani.ru больше не доступен через российских провайдеров, потому что они якобы призывали к «противоправному поведению» и «участию в массовых мероприятиях с целью нарушения общественного порядка». Статьи, которые подтвердили бы случай, не были названы. Основанием для распоряжения стал новый закон, согласно которому Генеральная прокуратура может блокировать интернет-страницы без решения суда.

Теоретически, страница должна быть снова доступна, если спорный материал будет удален - но в случае с grani.ru это невозможно. Автор закона также известен за пределами России: Андрей Луговой, которого британское правосудие подозревает в том, что тот в 2006 году в Лондоне отравил полонием бывшего российского разведчика Александра Литвиненко.

Давление растет

То же обвинение, что и против grani.ru, получили в августе четырнадцать интернет-СМИ, которые писали о демонстрации за федерализацию Сибири - хотя они отметили, что акция не была разрешена, и не указывали ни времени, ни места. Они получили предупреждения. По каким критериям власти принимают меры против СМИ, остается неясным. В Интернете - и в блогах радиостанции "Эхо Москвы" - и в газетах, таких как «Новая газета», появляются еще более критические статьи и еще более едкие комментарии, которые не оспариваются. Наверняка можно сказать только две вещи: давление на критически настроенные СМИ становится все сильнее. И если думать достаточно долго, то можно в любой статье найти признаки экстремизма.