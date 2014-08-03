В центре Одессы произошла драка, госпитализированы два человека (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в ночь на 3 августа, трое мужчин в районе автовокзала остановили такси, в котором находились водитель и его знакомый.

«Пассажиры, одетые в тельняшки, заявили, что являются десантниками, дескать, отмечают праздник. Они были пьяны и продолжали пить пиво. Со слов водителя, они вели себя неадекватно и потребовали проституток. На улице Малой Арнаутской приятель водителя потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. Выйдя из машины, пассажиры вытащили из салона мужчину, который, как они посчитали, оскорбил их», - рассказали в управлении. Тот вытащил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, но пассажиры отобрали оружие и начали оппонента избивать. Находившийся в автомобиле водитель, давил на клаксон.

В управлении отметили, что на месте происшествия оказалась женщина. В милиции не смогли уточнить, что гражданка делала ночью на улице, сказав, что сейчас ведутся следственные действия.

«Она вступилась за мужчину, которого избивали, пьяные «десантники» ударили и ее. Женщина упала на асфальт и как раз в этот момент водитель, не заметив ее, дал задний ход. Автомобиль наехал на женщину. Результат – травматическая ампутация ступни», - рассказали в милиции.

Пассажиры предприняли попытку скрыться, водитель на своем такси погнался за ними и примерно через квартал нагнал и одного сбил.

Прибывшие на место ЧП бойцы спецбатальона задержали двоих пассажиров, третьему удалось скрыться. С места происшествия изъят пистолет, который оказался зарегистрированным, но с просроченными документами. Приятель таксиста и женщина госпитализированы.

Начато уголовное производство по предварительной квалификации «хулиганство» - ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса, отметили в главке милиции.