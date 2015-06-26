В США легализовали однополые браки

18:42, 26 июня 2015
Политика
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Верховный суд США легализовал однополые браки во всех американских штатах. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Bloomberg Business.

геи / boletimjuridico.publicacoesonline.com.br

В историческом постановлении Верховного суда США говорится, что теперь однополые пары имеют конституционное право на вступление в брак на всей территории США. Как отмечает Bloomberg, это стало самой большой трансформацией в правах человека в США за полвека, сообщает Дождь.

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«Ни один союз не является более глубоким, чем брак с его воплощением самых высоких идеалов любви, верности, преданности, жертвенности и семьи», — написал судья Энтони Кеннеди, который присоединился к четверым назначенцам от демократов, проголосовавшим за легализацию однополых браков.

«Сегодня большой шаг в нашем марше по направлению к равенству. Геи и лесбиянки теперь имеют право жениться, как и кто-либо еще. #ЛюбовьПобеждает», — написал в своем твиттере президент США Барак Обама.

В состав Верховного суда США входят девять судей, четверо из которых выступили против легализации однополых браков и оказались в меньшинстве. Теперь однополые браки разрешили в тех 14 штатах США, где они до сих пор были запрещены.

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