В США легализовали однополые браки

В историческом постановлении Верховного суда США говорится, что теперь однополые пары имеют конституционное право на вступление в брак на всей территории США. Как отмечает Bloomberg, это стало самой большой трансформацией в правах человека в США за полвека, сообщает Дождь.

«Ни один союз не является более глубоким, чем брак с его воплощением самых высоких идеалов любви, верности, преданности, жертвенности и семьи», — написал судья Энтони Кеннеди, который присоединился к четверым назначенцам от демократов, проголосовавшим за легализацию однополых браков.

«Сегодня большой шаг в нашем марше по направлению к равенству. Геи и лесбиянки теперь имеют право жениться, как и кто-либо еще. #ЛюбовьПобеждает», — написал в своем твиттере президент США Барак Обама.

