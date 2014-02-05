Парламент Шотландии легализовал однополые браки

"Закон принят парламентом 105 голосами "за", против проголосовали 18 парламентариев. Решение приветствовало шотландское правительство, однако против закона протестовали две крупнейшие церкви Шотландии", — сообщает телекомпания Би-би-си, отмечая, что в законе содержится положение, согласно которому религиозные организации не могут быть принуждены к проведению брачных обрядов с гомосексуалистами.

Во время голосования по законопроекту организации, защищающие права сексуальных меньшинств, провели у стен парламента митинг. В настоящее время закон об однополых браках действует в Англии и Уэльсе, единственной частью Британии, где браки между гомосексуалистами не признаются на законодательном уровне, является Северная Ирландия. Однако в повестке работы североирландской законодательной ассамблеи на 2014 год этот вопрос не значится. Однополые браки легализованы в 16 странах мира.

В Англии и Уэльсе однополые браки начнут заключаться с 29 марта. Желающие войти в число первых однополых пар, связавших себя узами брака, должны будут сообщить о своем намерении не позднее 13 марта, однако сначала необходимо решить ряд бюрократических вопросов. В частности, существующие электронные системы регистрации браков не позволяют указывать в качестве супругов людей одного пола, так что они требуют перенастройки.

По материалам: РИА Новости