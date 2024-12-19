Мода 90-х возвращается: каким трендам нужно следовать, чтобы быть на высоте

Оверсайз, деним, кроп-топы и банданы - вот, что нужно для стильного образа.

Мода циклична, и тренды 90-х годов вновь возвращаются в современный гардероб, привнося в него яркость, дерзость и немного ностальгии. Этот период подарил нам не только оригинальные образы, но и стиль, который до сих пор вдохновляет дизайнеров и модниц по всему миру.

Оверсайз-костюмы и джинсовая эстетика

Оверсайз — это главная особенность моды 90-х. Костюмы с широкими плечами и свободные брюки снова в тренде. Джинсовая мода тех лет также вернулась: куртки, широкие джинсы и джинсовые платья теперь обязательны в гардеробе каждой модницы.

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Минимализм с нотками гранжа

Стиль 90-х был насыщен минималистичными силуэтами и нейтральной цветовой палитрой. Лаконичные платья-комбинации, трикотажные топы и простые брюки снова актуальны. Для тех, кто любит гранж, в моду вернулись кожаные куртки, клетчатые рубашки и массивные ботинки.

Кроп-топы и брюки с высокой талией

Кроп-топы — символ дерзости 90-х. Их носят с брюками или юбками с высокой талией, создавая баланс между открытостью и элегантностью. Сегодня такой образ можно дополнить массивными аксессуарами или пиджаком оверсайз.

Банданы и аксессуары для волос

Модные аксессуары для волос из 90-х снова в игре. Банданы, объемные резинки, заколки с жемчугом и пластиковые ободки — все это снова становится популярным.

Спортивный стиль

Спортивная мода 90-х с ее лаконичными костюмами, свитшотами и худи возвращается. Сочетайте спортивные элементы с классическими вещами, чтобы создать стильный casual-образ.

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