Ему было трудно справиться с агрессией сверстников.

Эпатажный звездный визажист Егор Андрюшин, который постоянно публикует перевоплощения знаменитостей на своих страницах в соцсетях, рассказал о буллинге в школе.

Оказалось, что парня, который с детства любил выделяться, не понимали сверстники и жестоко над ним издевались.

"Когда я пошел в школу, я очень сильно разочаровался вообще и в общении, и даже в жизни. Я не понимал для чего я здесь и почему так именно со мной делают. Когда все одноклассники общаются, у всех классические интересы, девочки вяжут там, поют песни, мальчики играют в футбол, а я не то и не то. Меня не воспринимали. Я просто был в какой-то депрессии. Мне правда было очень сложно и еще когда психика детская не до конца сформирована. Они убили во мне личность", - рассказал Егор в интервью программе "Слава+".

А дальше подробно описал несколько ситуаций с одноклассниками так:

"Меня очень жестко били, меня били за походку, за одежду, за манеры, за поведение, за то, что я пел, за то, что я выступал на школьных концертах, даже просто так. Я прихожу в школу, меня называли "готовься постоянно", даже в мой класс приходили старшеклассники на переменах, чтобы разобраться со мной, потянуть меня за волосы, выбросить мой рюкзак, например, за окно. Я очень часто уходил из школы просто в таких истериках, в таких слезах и постоянно звонил маме".

Егор добавил, что к таким издевательствам подключались и учителя, которые публично критиковали его за внешний вид.

"Учительница сказала: "Егор, чего ты оделся как трансвестит?", и это было неоднократно. Постоянно учителя прямо при детях могли вот так высказываться в мою сторону. Или ты как девочка, или ты как трансвестит, или тебе нравятся мальчики, или ты гей и так далее. Я сменил три школы или даже четыре, но везде была одна и та же история", - добавил он.

Напомним, ранее звездный визажист впервые рассказал о своей неизлечимой болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: