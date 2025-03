Мужчине было 43 года.

Известный южнокорейский R&B-исполнитель, музыкальный продюсер и актер мюзиклов Wheesung умер. Мужчине было 43 года. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что вчера, 10 марта, он был найден мертвым в собственном доме в Сеуле. Причиной смерти стала остановка сердца.

"Его мама вызвала полицию и сообщила, что сын потерял сознание. Скорая помощь и правоохранители приехали сразу, но, по их мнению, мужчина умер гораздо раньше. Полиция не исключает попытку суицида от передозировки наркотиками", - пишет издание.

К слову, певец неоднократно имел проблемы с законом из-за наркотиков. В частности, в 2020 году мужчина был найден в туалете торгового центра в Сеуле после передозировки запрещенными веществами. В 2021 году прокуроры окружного суда наказали Wheesung и вынесли приговор - лишение свободы на три года. Тогда он признал свою вину и получил лишь год заключения, 40 часов общественных работ и 40 часов лекций по лечению наркозависимости.

Что известно о певце Wheesung

Певец родился в Сеуле. Начал свою певческую карьеру в 1997 году как участник танцевальной группы ING, а через несколько лет выступал в составе группы A4.

В 2000 году он подписал контракт с M Boat и выпустил свой первый сольный альбом под названием "Like A Movie", который принес признание. Интересно, что второй альбом звезды стал самым продаваемым в Корее. Известные песни Wheesung: "Insomnia", "Even thought of marriage" и "Night And Day Official".

