Артиста не стало в возрасте 63 лет.

Ушел из жизни британский актер Саймон Фишер-Бекер, наиболее известный по ролям в культовых фильмах "Гарри Поттер" и "Доктор Кто". Его сердце остановилось в воскресенье, 9 марта. На момент смерти артисту было 63 года.

Трагическое известие сообщил избранник знаменитости Тони на его странице в Facebook. Он не объяснил, что стало причиной смерти его мужа, а лишь указал время его ухода в мир иной.

"Привет всем. Это Тони, муж Саймона. У меня очень печальные новости. Сегодня в 2:50 дня Саймон умер. Я оставлю этот аккаунт открытым на некоторое время. Я не уверен, что буду снова публиковать посты. Спасибо", - говорится в сообщении.

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Представитель артиста Ким Барри подтвердил новость о смерти, пишет Daily Mail. По его словам, они много лет были близкими друзьями, поэтому смерть актера - это большая для него потеря.

"Я потерял не только клиента в лице Саймона Фишера-Бекера, но и близкого друга, с которым мы дружили 15 лет. Я никогда не забуду тот телефонный звонок, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто", - отметил агент.

Представитель добавил, что Саймон был замечательным писателем и добрым человеком. Барри почтил память звезды и выразил соболезнования его родным.

"Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его мужу Тони, брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников", - добавил Ким.

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Что известно о Фишере-Бекере

Артист родился 25 ноября 1961 года в Лондоне. Его дебют в кино состоялся в 1990 году. В частности, путь в кинематрофе Саймона начался с телешоу и роли в фильме-мюзикле "Отверженные", который получил "Оскар" в 2012 году.

Настоящую славу ему принесла роль межгалактического торговца Дориума Малдовара во франшизе "Доктор Кто". Он снимался в пятом и шестом сезонах. А также актер известен по роли призрака Толстого Монаха в картине "Гарри Поттер и философский камень". Последние годы своей жизни Фишер-Бекер посвятил видеоблогингу и написанию мемуаров о своей жизни.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Спасателей Малибу", которая покончила с жизнью, годами страдала от сильной боли. Памела Бах попала в аварию, в результате чего она получила несколько переломов. На фоне ее смерти представитель знаменитости рассказал о ее болезни.

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