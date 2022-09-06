Южнокорейский певец Лео рассказал, что ничего не знал об Украине до полномасштабного вторжения. Но после того, как Россия напала на Украину, он активно начал интересоваться нашей страной.
Артист уверен, что в этой убийственной войне победит именно Украина. А чтобы поддержать украинцев, он делает каверы на известные украинские песни. В этот раз он трогательно спел песню "Думи", которую исполняют Надя Дорофеева и Артем Пивоваров.
"Большое спасибо за поддержку. Действительно, никакие слова не смогут передать, как украинцы тебя любят и как благодарны за поддержку", "Отличное исполнение", "С большим нетерпением ждала новое видео, я так сильно полюбила ваш голос, спасибо за поддержку", "Каждый день мы боремся за нашу свободу, за свободу наших детей, мы хотим и заслуживаем жить в мире на своей земле и под своим знаменем. Безгранично благодарны вам, Лео, за поддержку, она важна для нас", - пишут пользователи сети.
Напомним, украинцы нашли оригинальную замену "3 сентябрю" Шуфутинского.