Пользователи сети уже отреагировали на кавер.

Южнокорейский певец Лео рассказал, что ничего не знал об Украине до полномасштабного вторжения. Но после того, как Россия напала на Украину, он активно начал интересоваться нашей страной.

Артист уверен, что в этой убийственной войне победит именно Украина. А чтобы поддержать украинцев, он делает каверы на известные украинские песни. В этот раз он трогательно спел песню "Думи", которую исполняют Надя Дорофеева и Артем Пивоваров.

"Большое спасибо за поддержку. Действительно, никакие слова не смогут передать, как украинцы тебя любят и как благодарны за поддержку", "Отличное исполнение", "С большим нетерпением ждала новое видео, я так сильно полюбила ваш голос, спасибо за поддержку", "Каждый день мы боремся за нашу свободу, за свободу наших детей, мы хотим и заслуживаем жить в мире на своей земле и под своим знаменем. Безгранично благодарны вам, Лео, за поддержку, она важна для нас", - пишут пользователи сети.

Напомним, украинцы нашли оригинальную замену "3 сентябрю" Шуфутинского.

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