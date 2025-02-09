Сколько жюри и ведущим заплатили за Нацотбор: продюсер раскрыл сумму

Их гонорар составил более 160 тысяч на каждого.

Генеральный продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассекретил, какую сумму выделили членам жюри и ведущим за Нацотбор на Евровидение-2025.

В программе "Ни стыда, ни совести" он сказал, что на гонорары звездам выделили 1 миллион гривен. Эту сумму должны разделить между всеми поровну.

Таким образом, ведущие Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина, Василий Байдак и члены жюри Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко получат по 166 тысяч гривен.

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"Если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шестерых. Плюс-минус", – сказал Фешак.

Также он рассказал, что в этом году на Евровидении победит представительница Израиля. Певица Юваль Рафаэль чудом выжила во время нападения ХАМАС. Именно поэтому, по мнению Фешака, общественность отдаст победу ей. Однако поделиться всеми подробностями он решил немного позже.

Напомним, букмекеры резко снизили ставки на Украину после Нацотбора. На данный момент Украина выбыла из топ-5. В рейтинге еврофанов мы опустились на 11 место.

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