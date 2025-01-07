Папарацци заметили пару вместе на свидании.

Знаменитый австралийский актер, звезда фильмов "Люди Икс", "Ван Хелсинг", "Кейт и Лео" Хью Джекман закрутил новый роман. Стало известно, с кем после измены жене артист находится в отношениях.

Как сообщает издание People, новой избранницей знаменитости стала 49-летняя американская актриса Саттон Фостер, известная по картинам "Молодая", "Балерины". После развода с женой Деборри-Ли Фернесс Джекман подтвердил новые отношения, появившись на публике с Фостер. Папарацци застали парочку на свидании. Актеры провели вместе время за ужином в ресторане.

На кадре, который обнародовало издание, видно, что артист пришел на свидание в светлых джинсах, серой футболке и темной куртке. А вот его избранница показалась в оливковом платье и коричневом тренче.

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После ужина пара прогуливалась по улицам города, держась за руки. Они не сдерживали своих чувств и мило улыбались друг другу. Джекман и Фостер, как видно на снимках, также что-то обсуждали.

Слухи об их отношениях распространились уже давно. Однако Саттон была замужем, а Хью только год назад разошелся с экс-супругой. Следовательно, пара скрывала свой роман. Однако недавно актриса подала на развод с мужем, и они с Джекманом перестали скрываться.

К слову, Хью развелся с Деборри-Ли Фернесс осенью 2023 года после 27 лет в браке. Кстати, причиной развода стали именно измена актера. Ходили слухи, что Джекман изменил жене с Фостер.

Он закрутил роман с ней после съемок в одном фильме еще, когда состоял в браке с бывшей. Узнав об этом, Фернесс подала на развод. У экс-супругов есть двое детей - сын Оскар Максимилиан и дочь Ава Элиот.

Напомним, ранее Вера Брежнева, которая закрутила новый роман, показалась с загадочным мужчиной. Вероятно, на новом кадре певица показала своего бойфренда.

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