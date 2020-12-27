Певица обнажила свое тело.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором она предстала в необычном образе.

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На кадрах Тина позирует полностью обнаженной. Хотя грудь она прикрыла одной рукой. Также Кароль сделала необычную для себя прическу, заколов сзади волосы. При этом одну прядь на челке она все же выпустила.

"Тина, вы убиваете своей красотой и голосом", "Вау", "Невероятно красивая", "Самый красивый и самый талантливый Босс в этом мире", "Это волшебно", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич