Певец поделился пикантным фото в сети.

Известный украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, заинтриговал поклонников новой фотографией. Артист подогрел слухи о романе с популярной украинской певицей, с которой выпустил песню "Зодиак".

В своем Instagram исполнитель опубликовал снимок с коллегой SWOIIA. Звезды вместе побывали 2 декабря на церемонии вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2024. О том, что они пришли на мероприятие вместе стало известно из их соцсетей.

Певцам уже давно приписывали роман, в частности, из-за того, что они выпустили романтический клип, в котором сыграли двух влюбленных. А также и потому, что Melovin делился кадром, на котором была рука SWOIIA с кольцом на пальце, а в подписи написано: "Она сказала "да".

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Позже стало известно, что это "да" свидетельствовало о том, что артистка согласилась записать совместную песню с коллегой. Однако сейчас исполнители снова подогрели слухи о романе. На фото, которое распространил Бочаров, он слился в поцелуе с вероятной возлюбленной. Кадр был сделан в лифте Дворца "Украина", где проходила музыкальная премия. Загадочную фотографию он решил не подписывать, а просто оставил смайлик.

В то же время знаменитость не только поделился романтическим снимком, но и сообщил, что он стал победителем премии в одной из номинаций. Если точнее, то триумфатором в категории "Самый активный фан-клуб" стала фан-база певца. Кумир украинцев поздравил поклонников с победой и поблагодарил их за поддержку.

"Спасибо каждому, что вы есть у меня, что поддерживаете, лечите мою душу и вдохновляете! Ожидаете в каждом городе с каждой песней! Встречаете под каждой радиостанцией! Активны в комментариях! Я поздравляю вас с этой наградой лучшего фан-клуба! И еще раз подчеркиваю - она не моя, она ваша!" - сказал Melovin.

Напомним, ранее Melovin поскандалил с известным украинским ведущим Евгением Фешаком. Между ними произошел конфликт во время радиоэфира.

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